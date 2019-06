Pepe Reina, ex portiere della SSC Napoli oggi al Milan, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport in merito ai rumors circa Rafa Benitez, ex tecnico degli azzurri. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Lavorare con lui? E’ un altro grande allenatore, ma sono tutte ipotesi. Quando si prenderanno le decisioni sarà il momento di parlare e di esprimere il proprio pensiero”.