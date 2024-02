Reijnders salterà Napoli-Milan: diffidato, il centrocampista rossonero è stato ammonito contro il Frosinone e appunto non disputerà il match del Maradona. Intervistato da DAZn nel post partita, Stefano Pioli ha parlato così dell’assenza: “Abbiamo tante alternative per coprire la sua assenza, sicuramente però con caratteristiche diverse. Rennes? Squadra talentosa, ma ora pensiamo prima al Napoli e ne approfitteremo di questa settimana lineare per lavorare”.