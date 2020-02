Milan, Pioli: "Rigore per la Juventus? C'era fallo su Ibra, l'azione non doveva verificarsi! Rizzoli ci disse che questi non erano rigori..."

Ultimissime calcio - Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni della RAI. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"C'era fallo su Ibrahimovic, l'azione non doveva proprio verificarsi perché andata fermato il gioco. Sul tocco di mano, ricordo bene alla riunione quando ci dissero che, facendo vedere un episodio identico in Cagliari-Brescia, questo non è mai rigore. Tra l'altro Calabria salta, è di spalle, come fa a non allargare le braccia? Peccato. Fa male perché ci dissero non era rigore con questi casi. Un giocatore non può scomparire. In sintesi, mi sento orgoglioso della mia squadra e un po' meno di altre cose...".