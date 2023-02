Milan, Pioli: "Questa vittoria è ossigeno! Non abbiamo problemi fisici, ma di gioco"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza stampa da San Siro:

È ossigeno questa vittoria?

Il Milan nel primo tempo aveva problema di condizione fisica...

"Il Milan non ha mai avuto problemi fisici, ma di gioco. È stato prima tattico e poi mentale. I risultati negativi ci hanno tolto fiducia e il gol di oggi ci ha sbloccato. Oggi non è finita e non è che abbiamo sistemato tutto, ma abbiamo una grande occasione: ci concentriamo sulla Champions, perché il livello si alza e dobbiamo alzarlo anche noi".