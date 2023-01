Milan, Pioli non cita più lo scudetto: "Partita dopo partita, dal mercato non arriverà nessuno"

Napoli Calcio - Milan in campo domani nel lunch match. Dopo la pesantissima sconfitta per 4-0 in casa della Lazio, il Diavolo riparte da San Siro dove ospiterà il Sassuolo e Stefano Pioli ha parlato poco fa in conferenza stampa dove non ha nemmeno citato la parola scudetto o qualcosa del genere: “Abbiamo un'opportunità domani per ripartire, servirà compattezza per voltare pagina. Pensare troppo a quello che potevamo fare non ci aiuterà in vista di domani. Guardiamo avanti. Ora tocca a noi di avere le qualità per meritare il loro sostegno". Ma niente aiuti dal mercato: “Abbiamo le risorse necessarie per uscirne. Sul mercato la società si è espressa già da tempo: stiamo recuperando gli infortunati, quindi stiamo a posto così. Obiettivo? Partita dopo partita".