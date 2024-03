Milan, Pioli: "Mondiale per club? Non ho guardato tanto come funziona"

Ultime calcio - Alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Slavia Praga, valida per il ritorno degli ottavi di finale, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa:

Non siete nel Mondiale per Club... (Inter e Juventus sono le italiane qualificate)

"Onestamente non ho guardato tanto come funziona, ma credo perché per qualche anno non abbiamo fatto le Coppe. L'obiettivo potrebbe essere quello di andarlo a giocare anche noi in futuro per il prestigio che il Milan ha nel mondo".