Milan, Pioli in conferenza: "Il Napoli ha qualità e numeri importanti! Bennacer titolare, Camarda e Jovic forse"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A Milan-Napoli.

Milan-Napoli, conferenza Pioli

Ultime notizie. Di seguito, le dichiarazioni di Pioli oggi in conferenza.

"Le qualità del Napoli non sono cambiate. Il Napoli non è messo benissimo in classifica, ma ha numeri importanti in termini sia offensivi che difensivi, per conclusioni e occasioni create e non solo. Bisognerà cercare di sporcagli il più possibile le loro giocate. Il possesso palla del Napoli è di alto livello, sia come percentuale sia come quantità, è la squadra con più precisione nei passaggi. Chiudono e ripartono bene, hanno qualità, creano tanto in porta e spesso hanno supremazia territoriale sugli avversari. Dovremo gestire molto bene la palla se vogliamo comandare la partita".

Le condizioni di Bennacer: "Sta bene, è tornato con un piccolo infortunio dalla Coppa d'Africa, ma ora sta bene ed è disponibile per domani".

"Per il Milan essere al top significa vincere qualcosa. Dobbiamo puntare a quello. Sappiamo che la competitività è molto alta, ma le stagioni si costruiscono partita su partita, mattone su mattone. Possiamo farlo solo se affrontiamo al meglio la partita di domani".

"Sanremo? Non l'ho visto, lo farò presto".

"Condizioni fisiche e atletiche? Ad oggi siamo da 10. Abbiamo lavorato bene, stiamo bene con la testa e con le gambe. Abbiamo avuto una settimana importante per lavorare e arriviamo molto bene a questa partita". Capitolo infortuni: "I recuperi stanno andando molto bene, sono tutte situazioni che vanno analizzate di settimana in settimana. Malick ha forzato in questa settimana e si è unito al gruppo, ieri in parte e oggi totalmente. Domani riposerà perché il suo programma prevedeva questo riposo qua. Se tutto andrà bene sarà convocato per la partita di Europa League. La prossima settimana sarà molto importante per Kalulu e Tomori, a fine della settimana prossima avremo un'idea più precisa. Ma le cose stanno andando molto bene".".

"Cartellino blu? Non mi piacciono le interruzioni durante la partita, non sono favorevole".

"Jovic è un giocatore importante. Può giocare anche dall'inizio. Insieme a Giroud? Ci può stare, ma vediamo. Nei prossimi giorni abbiamo diverse partite importanti. I calciatori stanno bene, sono disponibili e l'importante è questo. Camarda? È troppo presto per paragonarlo ad altri. Sta facendo il percorso giusto con gli atteggiamenti ed il sacrificio giusto. Deve fare il suo percorso, facciamolo crescere. Gli abbiamo fatto fare qualcosa di extra perché c'era una situazione eccezionale. Deve continuare il suo lavoro, sicuramente ha delle potenzialità e delle qualità per poter essere domani il centravanti del Milan".

Bennacer trequartista, può essere un'idea? "Non credo che possa essere un'idea dall'inizio. Domani Bennacer giocherà, ma non in quella posizione lì. C'è Loftus-Cheek che è il nostro giocare offensivo del centrocampo. A me non piacciono le posizione fisse ma comunque partirà più basso. Isma è completo, deve dare tutto quello che ha in entrambe le fasi di gioco. Domani la sua posizione sarà fondamentale".

"Siamo migliorati rispetto all'anno scorso. Domani è la 24esima giornata di campionato, i conti poi li faremo alla fine".