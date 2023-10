Milan, Pioli a Dazn: "C'è amarezza per questo punto, nel primo tempo abbiamo dominato il Napoli! Commesso un solo errore"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Milan 2-2. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Se avessimo perso anche questa partita bisognava parlare di un momento particolare. L’errore è stato concedere il primo gol, rimettendo in corsa un avversario che fino a quel momento avevamo controllato. Per quello che abbiamo creato fare due gol sono pochi, un peccato perché la squadra ha fatto un’ottima prestazione. Uscire con un solo punto un po’ dispiace”.

Sulla reazione di Leao e Giroud sul cambio: “Avevamo bisogno di energie fresche, abbiamo giocato tre gare in una settimana. Sono entrati giocatori che hanno fatto bene, se poi Leao chiederà spiegazione gliele darò”.

Amaro in bocca? Si perché quando vai in doppio vantaggio poi devi cercare di portare a casa la partita. Dovevamo fare meglio sul primo gol, noi non abbiamo smesso di giocare ma è normale che poi gli avversari prendono coraggio. Il Napoli ha avuto le sue occasioni, ma noi nel primo tempo abbiamo dominato e nel secondo tempo un po’ meno”.

Sulla posizione di Leao nel primo tempo: “Quando Giroud dava il tempo di pressione giusta, l’esterno doveva stringere di più per chiudere la giocata e dando spazio al terzino. Abbiamo difeso con compattezza ed aggressività , concedendo il giusto ad una squadra che ha tanta qualità ed era difficile contenere dall’inizio alla fine”.

Sulla fase realizzativa: “Mi auguro sia solo un discorso momentaneo. Quello che conta è riuscire a creare così tanto, facendo un calcio offensivo. Abbiamo riempito bene l’area favorendo l’inserimento dei centrocampisti, dobbiamo continuare a migliorare per essere competitivi in campionato e Champions perché noi vogliamo vincere”.

Sullo scudetto: "Noi vogliamo provare a vincerlo perchè è questa la nostra dimensione, ma ci sono altre tre o quattro squadre in corsa. Napoli, Juventus ed Inter sono squadre straordinarie, ma noi credo che siamo di quel livello e ci proveremo fino alla fine".