RAI, Antinelli: "Il Milan ha speso tanto con lo United, questo è un vantaggio per il Napoli. Azzurri, ora o mai più!"

Ultime notizie calcio Napoli - Alessandro Antinelli, giornalista della RAI, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Milan ieri ha fatto molto ben ma ha speso tantissime energie con lo United e questo è un vantaggio per il Napoli. I rossoneri si sono ritrovati nel gioco ma il Napoli con Osimhen deve giocarsela a viso aperto grazie alla sua verticalità. Per fotografare il momento del Napoli il titolo è fatto: adesso o mai più! Se perdi punti adesso non puoi più recuperare.