Milan, Maldini: "Ibrahimovic? Stiamo continuando a parlare... Ancelotti perfetto per il mio finale di carriera"

Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Sassuolo. Ecco quanto da lui affermato:

"Ibrahimovic? E' sicuramente un'opzione, stiamo continuando a parlare, ci sono anche altre opzioni. Più si va in là più diventa difficile, lui ha giocato l'ultima partita il 28 ottobre, diventa difficile. Ho avuto una fortuna incredibile. Liedolm mi ha dato fiducia subito, se avessi avuto Sacchi avrei avuto più difficoltà perché è quello che ha cambiato tutto. Capello l'ho avuto prima in Primavera, e lì abbiamo vinto una Coppa Italia, e poi mi ha fatto capire che non dovevo temere nessuno. Carlo Ancelotti è stato l'allenatore perfetto per il mio finale di carriera, il nostro rapporto si è consolidato con gli anni".