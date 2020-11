Milan, Bonera a MTV: "Questa squadra può competere con chiunque. Ibra? Stupisce per la sua applicazione e dedizione"

Ultime calcio Napoli - Daniele Bonera, sostituto designato di Stefano Pioli alla sua prima apparizione sulla panchina rossonera, è stato intervistato da Milan TV al termine di Napoli-Milan:

Bonera

“Siamo molto contenti. Questa squadra sta dimostrando che può veramente competere contro ogni avversario, c’è la consapevolezza che stiamo costruendo qualcosa di importante. Sapevamo che giocando con giocatori molto offensivi nelle posizioni in attacco avrebbero cercato di rientrare sul piede forte. Ci siamo preparati in settimana. Come sta Ibra? Quando un giocatore esce dal campo è sempre qualcosa di muscolare. Attendiamo l’esito dei medici per l’entità dell’infortunio. Stupisce per la sua applicazione e dedizione. C’è Zlatan ma anche tanti esempi. Pioli? Abbiamo fatto una videochiamata, i ragazzi erano contenti e lui anche. Speriamo di averlo presto con noi”.