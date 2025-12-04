Milan, Allegri: “Bisogna essere arrabbiati per l’eliminazione, avevamo un obiettivo”

Ultime notizie - La Coppa Italia sorride alla Lazio, che batte il Milan e si qualifica ai quarti di finale contro il Bologna di Italiano. Al termine della partita, Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione dei suoi, analizzando errori e aspetti positivi della squadra rossonera.

Allegri ai microfoni

“Chi vince ha sempre ragione. La Lazio ha vinto, anche se aveva più difficoltà rispetto a sabato. Era una partita bloccata. Chi segnava per primo, vinceva. Abbiamo subito dal calcio d’angolo, dove potevamo difendere meglio. Jashari ha fatto una bella partita, Ricci ed Estupinan anche. Dispiace esser usciti dalla Coppa Italia, ma adesso bisogna pensare agli altri impegni”, ha dichiarato l’allenatore del Milan.

Allegri ha poi sottolineato l’importanza della reazione della squadra: “Bisogna essere arrabbiati perché quando sei eliminato c’è dispiacere visto che avevamo un obiettivo”. Riguardo a Leao, ha aggiunto: “Anche stasera ha avuto belle occasioni sia dentro sia fuori dall’area e quando non c’è lui bisogna occupare l’area. Di sicuro si è messo a disposizione della squadra come tutti gli altri. Bisogna andare avanti e il nostro obiettivo è tornare in Champions il prossimo anno”.

L’allenatore ha evidenziato alcuni punti deboli del Milan: “Abbiamo sbagliato delle palle facili, abbiamo regalato una punizione e abbiamo preso gol. Quando abbiamo il dominio diventiamo pericolosi, ma dobbiamo migliorare”. Sul contributo di Pulisic e Leao, Allegri ha aggiunto: “Abbiamo Pulisic e Leao che hanno fatto 10 gol in due. Abbiamo bisogno più dei centrocampisti, di fare qualcosa in più nelle palle inattive e in questi momenti delle partite dobbiamo essere più attenti”.

Infine, lo sguardo si rivolge al prossimo impegno: “Scaramantico? Le persone negative me le sento subito addosso. È ancora lungo. Abbiamo il Torino. Il Milan solo l’anno del Covid ha vinto a Torino. Affronteremo una partita difficile. Iniziamo a vedere quella partita, poi penseremo al resto”.