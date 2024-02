Milan, Adli a Sky: "La scivolata su Raspadori nel finale è un segnale, sto cercando di dare una cosa alla squadra"

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante Sky Calcio Club, è intervenuto il centrocampista del Milan Yacine Adli, rilasciando alcune dichiarazioni:

“In questo momento stiamo lavorando nel modo giusto, sarò banale ma cerchiamo di guardare ogni singola partita: vogliamo continuare così. Ho sempre creduto nel mio lavoro, non ho mai mollato per questa maglia. Adesso la scelta sta pagando, ma voglio dare ancora di più. La scivolata su Raspadori nel finale è un segnale? Non avrò mai la fase difensiva dei top, ma ci sto lavorando e cerco di dare equilibrio alla squadra anche se giochiamo in modo diverso: cerco di dare sempre un filtro, a volte non è facile ma devo costruire per andare avanti”