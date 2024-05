"Mi fai perdere tempo". La risposta di De Laurentiis per il centro sportivo a Caivano proposto da Abodi

Durante gli interventi al Senato dei vari presidenti di calcio, Aurelio De Laurentiis ha avuto modo di raccontare un retroscena su Caivano legato al ministro Abodi.

"Io non ce l'ho contro i vivavi e non ce l'ho contro Caivano. Ma io mi sono messo in macchina, avevo la scorta.

Ci ho messo un'ora da Napoli centro a Caivano, per andare a vedere un terreno che mi era stato proposto dal ministro Abodi. Al che l'ho chiamato e gli ho detto: 'Andrea ma tu mi fai perdere tempo. Ma hai visto qui che casino che c'è? Ma come puoi pensare che i ragazzini di dieci anni possano raggiungere questo posto da Napoli, da Caserta. Non è possibile'.

Adesso voi avete bisogno di riqualificare quel progetto, grazie a Meloni che si è interessata. Però il Napoli non può mettere lì un suo centro sportivo, dove far venire i ragazzini di dieci e undici anni o sedici anni. Non si può fare".