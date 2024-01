Metalist, Ognjenovic a CN24: "Le qualità di Samardzic non si discutono ma il Napoli dovrà dargli tempo"

Perica Ognjenovic, allenatore del Metalist, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare di Lazar Samardzic. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Nel calcio moderno Samardzic può fare bene, parliamo di un calciatore in grado di giocare tra le linne. ha caratteristiche che piacciono a tutti gli allenatori, personalmente Lazar mi piace molto perché è bravo nell'uno contro uno ed in transizione. Credo che questo calciatore dovrà adattarsi in una realtà diversa come Napoli, il club dovrà essere paziente con il ragazzo e dargli fiducia. Sulle qualità di Samardzic non ci sono dubbi, è solo questione di tempo e le farà vedere.

Per me è stato un onore poter far parte della rosa del Real Madrid dei famosi galacticos. C'erano calciatori straordinari, viene difficile sceglierne solo uno. Ricordo Hierro, Redondo, Seedorf, Raul, Roberto Carlos e tanti altri".