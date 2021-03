Mesto: "Un ritorno di Benitez? A Napoli ha fatto benissimo ma spero possa restare Gattuso"

Napoli Calcio - Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giandomenico Mesto:

"Milan-Napoli? Dopo una prestazione come quella del Milan a Manchester, i rossoneri avranno una bella carica di adrenalina nonostante la stanchezza, ma il Napoli ha le armi per fare bene. Giocare per mesi ogni 3-4 giorni, come accadeva a noi con Mazzarri e Benitez non è semplice, devi avere una rosa preparata. Il Napoli rispetto agli anni passati ha avuto qualche infortunio in più. Un ritorno di Benitez al Napoli? Benitez ha fatto un grandissimo lavoro a Napoli, ma mi auguro sempre che le cose possono andar bene agli azzurri e quindi spero che Gattuso possa rimanere”.