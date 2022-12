Messi esulta: "L'ho desiderata, finalmente è arrivata questa coppa! È il mio ultimo Mondiale, ma..."

"È pazzesco che sia andata così". Lionel Messi, ha commentato a caldo dopo la vittoria del Mondiale con l'Argentina:

"Lo desideravo moltissimo. Sapevo che Dio me lo avrebbe dato, avevo il presentimento che sarebbe andata così. Ora c'è da godersela. Si è fatta desiderare, ma alla fine è arrivata. Guardate cos'è questa coppa, è bellissima. Abbiamo sofferto molto, ma ce l'abbiamo fatta. Non vediamo l'ora di essere in Argentina per vedere quanta festa ci sarà . Non c'è niente dopo questo, cosa ci sarà ? Nulla dopo aver vinto la Copa América e la Coppa del Mondo, quasi alla fine della mia carriera. Ma d'altra parte amo il calcio, mi piace quello che faccio, mi piace la Nazionale. Non mi metto a ripensare alle partite, volevamo essere campioni del mondo e lo siamo. È la mia ultima partita a un Mondiale, ma la gente si deve aspettare che giochi ancora un po' con la Nazionale, per godermi qualche partita da campione del mondo".