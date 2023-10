Messi dedica il Pallone d'Oro a Maradona: "Questo è per te, buon compleanno Diego" | VIDEO

Lionel Messi vince il suo ottavo Pallone D'Oro e nelle dichiarazioni durante la cerimonia dedica il trofeo a Diego Armando Maradona:

“Oggi voglio ricordare Diego. Non c’è un posto migliore per augurargli buon compleanno, di fronte a tanta gente che ama il calcio, come lo amava lui. Dovunque tu sia, Diego, buon compleanno. Questo è anche per te"