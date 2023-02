Messi: "Ai rigori della finale Mondiale parlavo con Dio, nonna e Diego"

Leo Messi in una lunga intervista rilasciata a Olè ha parlato della vittoria del Mondiale con l'Argentina. Il campione del PSG rivive il momento in cui l'albiceleste vince ai rigori:

"Ho alzato lo sguardo al cielo durante i calci di rigore: parlavo con Dio, mia nonna e Diego. Ho pregato affinchè Montiel segnasse il calcio di rigore perchè non volevo allungare più del dovuto la gara. Dopo il gol non ho capito nulla perchè è successo tutto molto velocemente. La prima emozione l'ho vissuta davvero quando ho rivisto per la prima volta le immagini"