Mertens: "Voglio la Champions, con il Napoli giocavamo due volte a settimana. Sul mio futuro..."

Notizie Calcio Napoli - L'ex Napoli e attaccante del Galatasaray, Dries Mertens, ha parlato in conferneza stampa alla vigilia della gara preliminare di Champions League tra Olimpija e il club turco:

"Ho 36 anni, quest'anno ne compirò 37 ma mi sento come se ne avessi 25. Penso che questa sarà la mia ultima stagione. Non lo so, voglio provare cose diverse. Ma mi diverto ancora ogni giorno. Sono abituato a giocare due volte a settimana. Era strano giocare una volta sola, non ero abituato. Abbiamo sempre giocato partite a settimana con il Napoli, voglio ricominciare. Siamo fiduciosi in noi stessi. Siamo pronti a lottare. Voglio vivere la Champions League anche con il Galatasaray. Non riesco nemmeno a immaginare che tipo di atmosfera troveremo nel nostro stadio".