Mertens, il primo allenatore: "C'è ancora da tenere viva la possibilità Napoli. Dries non andrebbe mai alla Juve" | ESCLUSIVA

Pascal Gilson, primo allenatore di Dries Mertens è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Mertens? Gli ho mandato un messaggio dopo il video che ha pubblicato ieri sui suoi social. Ora è a Lovanio dove si sta allenando sui campi della squadra locale. Secondo me c'è da coltivare ancora speranza con il Napoli, la pista Anversa non sembra calda. Dries non andrebbe mai alla Juventus perchè è troppo legato al Napoli"