Mertens, il cuoco di fiducia: "Dries ha il cuore d'oro, mi chiamò dopo un Torino-Napoli per consegnare pizze a chi dormiva per strada"

Nicola, cuoco di fiducia di Dries Mertens, è intervenuto ai microfoni di DAZN.

"Dopo un Torino-Napoli mi chiamò che stava rientrando, era mezzanotte e mezza e mi ordinò più di 50 pizze, così andò a Piazza Garibaldi ed a tutti quelli che dormivano per strada, consegnò pizze e acqua, chiedendo loro se avessero bisogno di qualcosa. E' un ragazzo veramente di cuore. La prima volta che lo abbiamo visto era un bambino, in fila, col numeretto aspettava il suo turno, nessuno lo conosceva, senza barba. Ora siamo costretti a farlo entrare in cucina altrimenti lo assalgono".