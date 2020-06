Mertens: "Già in quarantena ho deciso di firmare col Napoli. Con Gattuso ed il suo 4-3-3 siamo rinati. La vittoria di stasera è nata mesi fa..."

Napoli - Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista alla RAI al termine della gara vinta contro la Juventus:

"Oggi abbiamo dato tutto perchè vogliamo fare qualcosa di speciale. Siamo un bel gruppo, tutti siamo rimasti a Napoli ed il mister, col suo staff, ci ha dato tutto. Quando giochi a Napoli è sempre speciale, i tifosi e tutto il resto. La nostra vittoria è iniziata in quarantena. Le parole di De Laurentiis? Non ho sentito bene ciò che ci ha detto. Rinnovo? Ci ho pensato tanto, già in quarantena ero convinto di firmare col Napoli. Gattuso? Ci ha dato più palleggio partendo da dietro e tornando al 4-3-3 siamo rinati. Con Ancelotti abbiamo fatto bene in Champions, ma dai festeggiamenti di stasera potete capire come stimiamo Gattuso".