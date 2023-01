Mertens, l'intermediario: "Al Galatasaray è un leader, giocatore esemplare per impegno"

Notizie Napoli calcio. George Gardi, agente ed intermediario del trasferimento di Dries Mertens al Galatasaray, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Mertens-Galatasaray intervista intermediario

"E’ un giocatore esemplare per impegno, dedizione, si è calato completamente in questa nuova avventura. E’ un leader, ed i numeri in fase di realizzazione non rendono merito a tutto il lavoro che sta svolgendo al servizio della squadra. Sono sicuro che a fine stagione anche quei numeri gli renderanno merito, perché crea tanto ed è sempre uno dei giocatori più incisivi.