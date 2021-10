Napoli Calcio - Dries Mertens ha parlato ai microfoni di DAZN:

"Troppo lunghi questi giorni di stop, ma purtroppo gli infortuni in una carriera ci stanno. Problema risolto. Gol? Quando non arriva vai un po' a forzare ma lo ha fatto Insigne. Sono rimasto qua per lavorare di più quando c'era la pausa per le nazionali e quello mi ha aiutato, per questo ho giocato oggi".