Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SkySport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

De Laurentiis compie 70 anni, che auguri gli fai? "Gli facciamo tutti quanti gli auguri per questo compleanno, il presidente rappresenta una figura molto importante per noi. E' un punto di riferimento ora e lo sarà per le stagioni a venire. E' sempre importante avere lui e lo staff vicini".