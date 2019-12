Meret: "Il nostro è un problema mentale! Ad Udine è stato bravo Lasagna, potevamo evitare quel goal. Ora pensiamo a domani" [VIDEO CN24]

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato in conferenza stampa quest'oggi, in vista della gara di domani di Champions League contro il Genk:

Sensazioni? "Sappiamo che un momento difficile, vogliamo ritrovare la vittoria. Domani è una gara fondamentale, dipenderà tutto da noi e siamo tutti concentrati e con la mentalità di non pensare alle cose negative ma solo alla partita. Vogliamo fare una grande partita davanti ai nostri tifosi".

Come trovare la tranquillità? "Estraniandosi dall'esterno, comportandoci da spogliatoio unito e pensando solo alla partita. Il resto non deve condizionarci".

Cosa è mancato? "Non riusciamo a tenere ritmi alti, è più un fatto mentale perché fisicamente stiamo bene e lo abbiamo dimostrato in Champions League. E' una questione mentale".

Partita per Ancelotti? "E' una partita importante che può darci motivazioni anche per il campionato. Una vittoria sarà importante per tutti".

"Lavoriamo come abbiamo fatto. L'assenza di risultati ci fa pensare e ci spinge a lavorare di più, a partire dagli allenamenti fino ad arrivare al campo. Questa credo sia la soluzione".

Principale artefice di questa classifica in Champions? "Scendo in campo sempre per fare quello che mi tocca, che sia campionato o Champions League. Non mi cambia questa situazione, sicuramente cerco di dare sempre il mio contributo alla squadra".

Gol preso ad Udine? "Si può sempre far meglio ma non era facile, è stato bravo Lasagna ad anticiparmi con la punta. Dispiace perché è nato tutto da un nostro calcio d'angolo, presa una ripartenza evitabile. Pensiamo solo a domani".