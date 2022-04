Meret: "Futuro? Sto bene a Napoli, devo trovare continuità: ecco il mio obiettivo"

Quest'oggi il portiere del Napoli Alex Meret ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di RADIO Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione radio Goal. Si è soffermato in aprticolare sui suoi obiettivi futuri:

Nazionale? Non esser stati con loro per lo spareggio mi è dispiaciuto, veder una partita dominata e persa così ha fatto male a tutti, giocatori e tifosi. Non dovevamo arrivare a questo punto, dovevamo qualificarci prima per il Mondiale. È stato un grandissimo dispiacere, venivamo da una estate indimenticabile con l’Europeo vinto: fa male non andare al Mondiale, ma non possiamo tornare indietro bensì pensare alle prossime partite per ripartire.

Maglia azzurra nel futuro? Io sto bene a Napoli, sicuramente il mio obiettivo è trovare continuità col Napoli e giocare con la Nazionale e restare nel giro. Sarà questo il mio obiettivo anche per il prossimo anno”