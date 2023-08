Meret a Sky: "Difficile ripetersi, ma abbiamo fame! Su Garcia e Gollini…"

Alex Meret ha parlato ai microfoni di Sky Sport da Castel di Sangro:

“Anche se siamo in preparazione i carichi sono alti, cerchiamo di affrontare queste amichevoli al meglio per preparare la stagione che sta arrivando. La squadra ha fame, l’ha dimostrato l’anno scorso e quest’anno ripetersi sarà difficile. Garcia? Ha lavorato più sul fatto di tenere la squadra molto alta che andare ad aggredire in avanti. Le grandi squadre devono avere due grandi portieri. Pierluigi è un grandissimo portiere, l’ha dimostrato quando è stato chiamato in causa. La situazione è totalmente diversa rispetto allo scorso anno, sono ovviamente più contento”.