Meret: "Contenti di questa vittoria, abbiamo dato una risposta. Orgoglioso di questo gruppo, ora voltiamo pagina. Infortunio? Spero sia solo un crampo"

Notizie Napoli calcio. Alex Meret è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Napoli-Juventus. Ecco quanto evidenziato dal CalcioNapoli24.it:

"A fine partita si è contratto il polpaccio, spero sia solo un crampo. Sono contentissimo ed orgoglioso di questo gruppo, abbiamo dato una grande risposta e speriamo che questa gara ci dia fiducia per il futuro".

Sulla partita di sofferenza: "C'è rammarico per i punti persi in precedenza, oggi abbiamo prodotto di meno ma c'è stata grande attenzione e voglia di aiutarci tutti. Questo deve esserci sempre per portare a casa il risultato, meglio vincere così che creare tanto e non buttarla dentro".

Sul dualismo con Ospina: "David è bravissimo con i piedi, noi abbiamo caratteristiche diverse. Da quando è arrivato Gattuso stiamo lavorando tanto sulla costruzione con i piedi, credo di essere migliorato molto in questo fondamentale. Ero tranquillo in campo, sapevo quello che il mister voleva fare. Sono contentissimo per i punti portati a casa".

Sulle gare contro la Juventus: "Le ultime due volte mi è andata bene. Ora però dobbiamo concentrarci sulle prossime partite per trovare continuità"