Meret a QG Italia: "Faremo il massimo per difendere il tricolore! Anguissa il più stiloso, amo questo coro napoletano"

Notizie Calcio Napoli - Intervista di Alex Meret ai microfoni di QG Italia. Il portiere azzurro ha risposto ad alcune prime domande secche: "Il mio primo paio di guanti se non ricordo male era bianco. Sicuramente meglio vincere 1-0 e controllare la partita e soprattutto non subire gol. Il coro che mi piace di più? Un giorno all’improvviso. Il mio piatto preferito napoletano è la pizza. La prima gara a Napoli è stata una grandissima emozione con una bella vittoria, tornavo da un infortunio ed è stato ancora più bello. Mi sarebbe piaciuto giocare Maradona. Il mio compagno con maggior stile? Anguissa, si presenta ogni volta con look molto particolare. Per noi ma soprattutto per i tifosi è stato bellissimo poter portare il tricolore sulla maglietta e faremo il massimo per difenderlo".