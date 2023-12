Meret a DAZN: "Dal Braga è tornato entusiasmo, è un punto di ripartenza! Sullo spogliatoio e la parata su Nandez..."

Alex Meret è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Cagliari 2-1. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Gol annullato a Politano? Non saprei, ero lontano ma l’importante oggi era solo vincere”.

Parata su Nandez? E’ stata una parata importante sull’unica ripartenza concessa nel primo tempo. Eravamo stati bravi a non farli ripartire sulle sponde, la stavamo gestendo bene ed è stata una disattenzione. Poi nel secondo tempo abbiamo continuato a spingere centrando la vittoria”.

Nuovo inizio? Già con la partita con il Braga è tornato un po’ di entusiasmo, è un punto di ripartenza per trovare quella continuità che ci è mancata. Dobbiamo lavorare su questo”.

Umore nello spogliatoio? Entusiasmo c’è, vogliamo far bene e tornare a vincere. E’ da queste partite che dobbiamo ricominciare, riabituarci alla vittoria anche se abbiamo perso diversi punti. Daremo il massimo per tornare a fare bene in classifica e recuperarli”.