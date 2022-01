Mercato Serie A, i voti di Bargiggia: Lazio e Milan bocciate, Roma e Genoa promosse! I giudizi alle mosse dei club

Ultime mercato - A “1 Football Club” in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, storico giornalista di Mediaset ed attualmente nella squadra di Udinese TV.

Mercato Inter

"L'Inter ha guardato avanti: si è portata in casa l'eventuale dopo-Perisic (Gosens, ndr). L'incognita chiaramente è legata alla condizione fisica. Caicedo è una buona alternativa ed è un giocatore che Inzaghi conosce bene. I nerazzurri hanno prenotato Scamacca per la prossima stagione. L'Inter lavora serenamente vista la condizione di classifica, ora può concentrarsi sui rinnovi, anche se Perisic potrebbe andare via. Se devo dare un voto al mercato dell'Inter, do un 6,5"

Mercato Milan

"L'unica operazione che ha fatto il Milan è quella di Lazetic. Sicuramente è un buon prospetto ma, i tifosi rossoneri, sono delusi per il mancato arrivo di un difensore. E' stato inseguito a lungo a Botman, si è parlato con il Psg per Diallo, poi con lo Schalke per Thiaw. Se non essere intervenuti, significa che c'è già un accordo per l'estate allora avrebbe un senso. Al mercato del Milan dò 5. Davanti non può affidarsi ancora a Ibrahimovic e Giroud. Il Milan segue questo famoso 'modello Arsenal', con una filosofia di giocatori giovani e spese basse. Può essere un buon modello ma, vedendo come si sono rinforzate le squadre attorno, rischia di rimaner fuori dalla Champions"

Mercato Atalanta

"All'Atalanta do 6+. Hanno preso Boga, ieri è stata chiusa l'operazione Mihaila, un altro affare 'da qui in avanti'. Hanno prestato Piccoli e ceduto Gosens. Bisogna capire come sta il giocatore, perché è curioso che l'Atalanta lo abbia lasciato andare così facilmente"

Mercato di Roma e Lazio

"Sono arrivati Oliveira e Maitland-Niles in casa Roma. Se pensiamo anche ai quasi 100 milioni spesi in estate, ora sta a Mourinho ottenere un certo tipo di risultati, do 7 come voto al mercato per la concretezza delle operazioni. La Lazio ha deluso, proverà per Miranchuk ma la questione dell'indice di liquidità tiene tutto bloccato. Darei 4,5 ai biancocelesti"

Valutazione mercato tra le altre squadre della Serie A

"Do 7 al Genoa che, a livello numerico, è probabilmente quella che ha fatto più operazioni. Sono arrivati giocatori interessanti come Amiri, Gudmunsson, Yeboah, Piccoli. Tra il 6 e il 6,5 squadre come Cagliari e Salernitana. La Salernitana si è mossa tanto ma non mi convincono questi giocatori 'fermi' come Fazio o quelli stranieri che devono adattarsi, specialmente se l'obiettivo è salvarsi. Do 7 anche alla Sampdoria che ha fatto dei buoni colpi"