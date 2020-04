"Mercato", nasce la serie tv sul calciomercato! L'ideatore: "Vorrei coinvolgere anche presidenti, ADL sarebbe perfetto"

Ultime notizie calcio - Yvan Le Mèe, agente tra gli altri di Mendy del Real Madrid e di Ayé del Brescia, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport.

Come è nata l’idea?

Cioè?

«Sarà una serie tv sul mercato europeo e mi piacerebbe coinvolgere come “special guest” dei vari episodi tanti personaggi de calcio. Ne ho già parlato con Jorge Mendes, il manager di Cristiano Ronaldo, e tra gli agenti vedrei bene anche Giovanni Branchini, Mino Raiola e magari anche una donna dinamica come Wanda Nara, moglie-agente di Icardi. Come presidenti e dirigenti sarebbero perfetti De Laurentiis, che è uomo di cinema, ma anche Cellino, Agnelli, Paratici, Leonardo e Rummenigge. E tra gli allenatori Allegri, Wenger, Rudi Garcia, Ancelotti e Mourinho. Ma vogliamo far partecipare anche i giornalisti sportivi europei specializzati nel mercato. Per gli episodi italiani pensiamo anche a qualcuno di Tuttosport».