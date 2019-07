Juventus, Buffon: "Pensare solo alla Champions sarebbe l'inizio di un fallimento, ho rifiutato l'1 e la fascia. Ho incontrato Sarri, mi ha fatto una grande impressione"

Mercato Juve, Buffon completa le visite mediche e si concede alla prima intervista dopo il suo ritorno in Italia - Gianluigi Buffon torna alla Juventus. Il portiere italiano, dopo l'esperienza al Psg, torna alla Juve per l'ultimo anno della sua carriera da calciatore e poi un futuro da dirigente in bianconero. Intanto Buffon ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24.

Buffon, l'intervista a Sky Sport

News Juve - "Devo ringraziare tutti per essere tornato alla Juventus. Mi sono visto con Sarri e mi ha fatto una grande impressione, come già aveva dato in conferenza stampa. Voglio togliermi tante soddisfazioni come ho fatto in questi anni, qui ho uno splendido rapporto con tutti. Negli ultimi anni della mia carriera ho avuto la fortuna di giocare con Neymar, Mbappe e ora Ronaldo. Alla Juve ci sono delle gerarchie molto chiare, non sto qui a pensare al minutaggio. Mi farò trovare pronto quando toccherà a me. Il sogno Champions? Nello sport non puoi pensare solo a vincere un solo trofeo, sarebbe l'inizio di un fallimento. Prima della finale di giugno ci sono dieci mesi di mezzo. Mi hanno proposto l'1 e la fascia da capitano i miei compagni, non accetterò. E' giusto che Szczesny abbia l'1 e Chiellini resti il capitano, ho pensato al numero 77".