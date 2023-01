Meneghin: "Paccotto ha dimostrato di essere il coach giusto per risollevare il Napoli Basket"

La leggenda del Basket Dino Meneghin è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del NapoliBasket. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Dispiace per il coach esonerato, ma Paccotto ha dimostrato di essere la persona giusta per poter risollevare il Napoli Basket e la classifica. Con Milano sarà difficilissimo, per battere Milano serve grande attenzione dal primo secondo. Serve solo la partita perfetta per vincere".