Mendil: "Tudor ha molta più personalità di Garcia ma la rosa del Napoli non è adatta al suo modo di gicoare"

“Il Napoli, con la difesa a 3, troverebbe difficoltà. Mancano difensori nella rosa per Tudor, che è un allenatore che ha molta più personalità di Garcia. Non so se possa essere una cosa positiva nel rapporto con i giocatori, ma è così. Tudor si fida della persona e non riesce a legare con tutti. Simeone, per esempio, è un bravo ragazzo che ha giocato pochissimo, ma è rimasto, senza polemiche e non ha chiesto la cessione".