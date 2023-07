Mauro Meluso si è presentato in conferenza stampa, a Dimaro Folgarida, durante il ritiro azzurro, e ha parlato di Victor Osimhen:

"Rinnovo Osimhen? Sono appena arrivato, quel che so oggi è che se riusciamo a tenerlo è una gran cosa. Fa la differenza in Serie A e non ce ne sono tanti. Ma sono appena arrivato, son cose che vedremo piano piano. Qualsiasi decisione si prende è collegiale, son sempre stato abituato a lavorare così".