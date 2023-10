Meluso a Dazn: "Inizio difficile perchè bisognava rodare la squadra, ora siamo contenti. Sul paragone tra Italiano e Garcia..."

Mauro Meluso, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Napoli-Fiorentina. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Meluso intervista Napoli-Fiorentina

“Classifica? L’inizio del campionato è servito anche per rodare la squadra con i concetti di un nuovo allenatore. Sotto il piano dei risultati abbiamo avuto qualche battuta d’arresto e qualche incidente di percorso, però la squadra ha avuto una crescita costante e siamo contenti per questo”.

Su Ostigard e Natan: “Stanno facendo benissimo, si sono integrati molto bene. Tutti i componenti della rosa possono esprimersi bene, Garcia ed il suo staff scelgono in base a cosa vedono in settimana. Natan e Ostigard non ci sorprendono, abbiamo una rosa di grande qualità”.

Su Italiano: “Lo conosco bene, abbiamo passato un anno meraviglioso a La Spezia dove facemmo una salvezza meravigliosa. Con Garcia hanno punti di incontro, sono allenatori di altissimo livello che lavorano bene. Io però faccio il tifo per Garcia (ride, ndr)”.