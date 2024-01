Meluso a Radio Rai: "Mazzarri non rischia in questo momento, gode della fiducia di società e squadra"

Ultime news SSC Napoli - Dopo il ko a Torino per 3-0, il direttore sportivo Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di Radio Rai:

"Chiediamo scusa alla nostra tifoseria, sia ai presenti che a quelli a casa, perché in effetti non stiamo mantenendo lo standard di prestazioni e risultati che ci aspettavamo tutti. Ora sarà nostro compito e dovere porre rimedio subito e trovare delle soluzioni. Mazzarri non corre alcun tipo di rischio in questo momento: gode della fiducia della proprietà, della società, della squadra e della direzione sportiva. Mazzocchi? La sciocchezza arriva dopo una grande palla un minuto prima per Raspadori. La squadra ha perso equilibrio".