Meluso a Mediaset: "Contro il Real partita da grandi motivazioni, Natan sta facendo bene. Sulla questione Osimhen..."

Notizie Calcio Napoli - Il ds degli azzurri, Mauro Meluso, è intervenuto ai microfoni di Mediaset nel pre-parta di Napoli-Real Madrid:

"Prova di maturità per Natan? Credo sia una partita nella quale troveranno grandi motivazioni, sia quelli alle prime gare nel Napoli manche quelli di lungo corso. Giocare contro il Real una partita così importante da motivazioni. Natan ha esordito benissimo speriamo continui così e che la squadra continui con queste prestazioni.

Parole social d’amore di Osimhen? Il suo amore lo dimostra con i fatti, nelle ultime due gare ha fatto gol quindi lo dimostra. Spesso le parole lasciano il tempo che trovano; fa gol, ama la città e la maglia e noi siamo contenti di questo. Ci mettiamo alle spalle tutto il resto.

Esordio in Champions come ds contro il Real? È una partita di calcio, ne ho vissuto tante. Ho la serenità di chi vuole fare il suo meglio. I giocatori sono forti e consolidati, io do il mio contributo.

Prime partite altalenanti? È stato un percorso di crescita, la squadra ha cambiato allenatore, quindi, hanno avuto bisogno di trovarsi. Ci sono giocatori che ho imparato a conoscere ora e sono grandi uomini oltre che campioni. Son certo che faranno benissimo e che abbiamo trovato un equilibri che ci farà bene”.