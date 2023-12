Meluso a Dazn: "Sostituiremo Elmas e chi altro partirà, manderemo i giovani a giocare. Mazzarri ha avuto un grande impatto"

Mauro Meluso è intervenuto nel pre partita di Napoli Monza ai microfoni di Dazn:

"Noi lavoriamo sotto traccia per essere pi√Ļ riservati possibili. Chiaro che se escono giocatori entreranno sostituti. Faremo sicuro un intervento a centrocampo per sostituire Elmas. Per il resto l'idea √® quella di mandare a giocare qualche ragazzo giovane.

Mazzarri ha avuto subito un impatto positivo con la squadra, ha portato le sue idee in modo molto veloce in poco tempo. Quando è arrivato c'è stata anche la sosta delle Nazionali e non li ha potuto allenarti, poi il calendario fitto di impegni ha impedito che lavorasse in un determinato modo e non allenando sotto l'aspetto tattico e fisico".