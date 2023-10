Bruno Giordano, ex campione d'Italia col Napoli, parla ai microfoni di Tele A in merito del paragone Messi-Maradona:

"Parliamo di due fenomeni assoluti, ma di epoche diverse. Io credo che Maradona avesse un carisma diverso, riuscì a portare il Napoli, squadra che non aveva mai vinto, ai vertici d'Europa. Messi si è trovato in un contesto diverso, in un Barcellona stellare. Ma ora non facciamo passare Messi per un calciatore poco importante, parliamo di un fuoriclasse".