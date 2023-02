Notizie Calcio - “Meglio il centrocampo dell’Inter o del Napoli?”, questa la domanda posta a Stefano Borghi negli studi di DAZN nel post partita di Inter-Milan. “Meglio del Napoli non c’è niente in questa stagione, in qualsiasi settore e da qualunque punto di vista. Ma se vediamo la storia e la dimensione internazionale dei singoli interpreti, Brozovic, Barella e Mkhitaryan sono un capitale molto importante”, ha riferito il giornalista.