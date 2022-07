Mediaset, Trevisani: "Dybala non idoneo al gioco di Spalletti, ma ho una notizia certa sulla clausola d'uscita"

Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Dybala nel Napoli non centrava niente. Non dico che Spalletti non lo volessi, ma non era adatto allo schema. La clausola che il Napoli metteva, di uscita, era più alta di quella messa dalla Roma. Per me la clausola doveva essere 30-35 mln, più alta della Roma, più bassa del Napoli".