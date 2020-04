Mediaset, Taveri: "Il calcio è un'azienda e in quanto tale sta provando a ripartire: ci sono in ballo tanti milioni"

Ultime calcio - Mino Taveri, giornalista Mediaset, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"E' brutto che ci sia confusione e problemi nel mondo del calcio. Si sono fermati tutti gli sport, solo il calcio vuole proseguire anche se va ricordato che il calcio muove tanto denaro del quale ne beneficia anche il CONI. Sappiamo bene cosa c'è in ballo: diritti televisivi, gli sponsor che potrebbero abbandonare se non si gioca. Per ogni gara di coppa, poi, si incassano bei soldi: far ripartire i campionati, ripartirebbero anche le coppe. Il calcio è un'azienda e in quanto tale sta provando a ripartire in tutti i modi. Cinema e teatri apriranno forse a marzo dell'anno prossimo, ci sono categorie che soffrono tanto e anche più. La Federazione sta studiando come e se ripartire. Protocollo? E' difficile da rispettare per tutti: i tamponi e i viaggi, per esempio, complicano tutto. Si dice che dalla Lombardia non si potrà uscire ancora per mesi, non so come possano fare Milan, Inter e Atalanta".