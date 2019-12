Ultime calcio Napoli - Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, ha parlato ai microfoni di Tiki Taka in onda su Italia 1:

“A Napoli i problemi sono due: squadra e presidente. Beh, hanno cambiato l'allenatore che non centrava nulla. De Laurentiis ha detto spesso cose non buone per l'ambiente”.