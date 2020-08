Mediaset, Rossi: "Spazio a Politano se Insigne non dovesse farcela per Barcellona"

Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuta Giorgia Rossi, giornalista Mediaset. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“E’ giusto che il Napoli creda nell’impresa, ha la possibilità di vincere perché non parte da favorito. Però Gattuso dovrà porre degli accorgimenti, bisognerà difendersi e farlo bene. Al Camp Nou è difficile per tutti. Mi auguro che ci sia Insigne che è troppo importante e se non dovesse esserci ci sarebbe Politano. Gattuso, rispetto all’andata, ha cambiato la filosofia della sua squadra, ora propone un gioco buono. Callejon, Mertens ed Insigne si conoscono a memoria e questo sarà un dato importante. Il taglio di Callejon lo conoscono tutti, ma nessuno riesce a fermarlo. Sarà, però, fondamentale il centrocampo del Napoli che dovrà provare a segnare. Busquets e Vidal sono due giocatori imprescindibili per il Barça, giocherà Demme e non Lobotka. Sarà lì a centrocampo che bisognerà cercare la chiave per sbloccare la gara”.