Mediaset, Rossi: "L'allenatore si vede a livello europeo e Gattuso non ha fatto nulla. Fonseca invece..."

Giorgia Rossi, giornalista Mediaset, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Il Napoli è pronto ad un bel tour de force, dovrebbe uscire con cinque punti dalle prossime partite per puntare sempre all'obiettivo Champions. La Serie A sta tornando un campionato equilibrato, peccato non ci siano gli spettatori. Speriamo che con i vaccini possano tornare a sorridere anche loro ed assistere alle partite delle loro squadre del cuore. Anche il Napoli ha voglia di rifarsi dopo le partite passate, dovute anche ai tanti infortuni in attacco che hanno limitato il cammino della squadra di Gattuso. Italiane in Europa? Per me è importante l'allenatore a livello europeo, come allenatore Gattuso non ha fatto nulla. Fonseca, invece, è molto più europeo e può fare la differenza. Gasperini si sta adattando. In Europa allenatori del calibro di Ancelotti, Guardiola, Mourinho, hanno fatto grandi cose. Osimhnen? Deve dare una sterzata al campionato".