Mediaset, Pardo: "Ripartire deve essere l’obiettivo: Ancelotti tende a privilegiare il compromesso ma la multa va pagata"

Ultime calcio Napoli - A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pierluigi Pardo, giornalista

“Ripartire deve essere l’obiettivo del Napoli. Ancelotti tende a privilegiare il compromesso nel senso buono del termine, poi che la squadra debba pagare una multa non c’è dubbio perché ha commesso un errore, ma in questa situazione non c’è una parte che può ritenersi immune da errori. Società, calciatori, Ancelotti, tutti hanno sbagliato, ma la stagione è ancora agli inizi e ci sono tutti i margini per conquistare gli obiettivi prefissati. Il Napoli ha meno punti di quelli che avrebbe dovuto avere perché la qualità tecnica c’è, ma ritengo che questa sia una squadra più da Champions che da campionato italiano per la mentalità che ha".